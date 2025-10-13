Бывший замглавы воронежского главка МВД возглавил полицию Ингушетии

Министерство внутренних дел Ингушетии возглавил генерал-майор полиции Владимир Котов, ранее занимавший должность замначальника ГУ МВД по Воронежской области. Соответствующая информация появилась на сайте и в соцсетях республиканского ведомства. В ЕГРЮЛ она пока не отражена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Котов большую часть карьеры работал в органах внутренних дел Воронежской области

Фото: с сайта МВД Ингушетии Владимир Котов большую часть карьеры работал в органах внутренних дел Воронежской области

Фото: с сайта МВД Ингушетии

Владимир Котов начал карьеру в МВД в 1996 году с должности инспектора Россошанского ОВД. В 2003 году стал замначальника этого отдела, с 2009 года возглавлял территориальные органы внутренних дел. С 2011 года господин Котов руководил управлением МВД России по Воронежу. В 2017-м году он стал начальником управления по работе с личным составом регионального главка МВД, в 2020-м — замначальника воронежского ГУ МВД.

С 2019 года МВД Ингушетии возглавлял Михаил Коробкин. В пресс-центре федерального ведомства месяц назад сообщили, что генерал-лейтенант освобожден от должности.

Алина Морозова