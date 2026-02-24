«Эконива» с активами в Черноземье нарастила в 2025-м производство молока на 7%

По итогам 2025 года ГК «Эконива» Штефана Дюрра (есть активы в Воронежской и Курской областях) увеличила производство сырого молока на 7% — до 1,45 млн т в физическом весе. Годом ранее валовый надой в группе составлял на 100 тыс. т меньше — 1,35 млн т., следует из сообщения пресс-службы компании.

В стандартном весе (жирность — 3,7%, белок — 3,2%) показатель достиг 1,6 млн т., увеличившись по сравнению с 2024 годом на 11% — с 1,44 млн т. В ГК отмечают, что «Эконива» удерживает лидерство по производству сырого молока на российском рынке.

Среднее поголовье крупного рогатого скота во всех хозяйствах группы за 2025 год насчитывало около 251,2 тыс. голов (+1% по сравнению с 248 тыс. годом ранее). Число фуражных коров достигает 120 тыс. голов (+3%, 116,5 тыс. голов в 2024-м). В августе 2025 года ГК ввела в эксплуатацию животноводческий комплекс на 3,5 тыс. коров в Калужской области. Его мощность достигает порядка 40 тыс. т сырого молока в год.

При этом объем переработки молока за прошлый год в «Экониве» сократился на 8%. Предприятия группы произвели 285,4 тыс. т готовой молочной продукции, в то время как в 2024-м — 309,4 тыс. т. В частности, снизился выпуск питьевого молока, сливок, кефира, сметаны, масла и творога — до 274,4 тыс. т.

В ГК сокращение производства объясняют тем, что в прошлом году было прекращено сотрудничество с заводами-партнерами, на площадках которых «Эконива» на условиях копакинга (комплекс услуг по упаковке продукции заказчика) производила товары под собственными брендами.

В августе 2025 года «Эконива» инвестировала 841 млн руб. в удвоение производства творога на Аннинском молочном заводе в райцентре Анна Воронежской области. Мощность выпуска увеличилась с 10 до 20 т готовой продукции в сутки за счет ввода в эксплуатацию четырех дополнительных творогоизготовителей.

ГК «Эконива» основана в 1994 году Штефаном Дюрром, включает 42 животноводческих комплекса, в том числе строящиеся. В среднем в стаде находится около 250 тыс. голов крупного рогатого скота, из которых около половины — фуражные коровы. В состав группы входят сельскохозяйственные предприятия и перерабатывающие заводы в 13 регионах России: Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской, Тюменской областях, Алтайском крае, Башкирии и Татарстане. Холдинг владеет 645,5 тыс. га сельскохозяйственных земель.

Егор Якимов