Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран боксер Джо Фрейзер

Фото: Getty Images боксер Джо Фрейзер

Фото: Getty Images

Некоторые звезды спорта горят столь ярко, что порой затмевают собой всех, кто посмел к ним приблизиться. И так бывает, что невероятно талантливые атлеты на всю жизнь остаются вторыми. Один из самых ярких примеров — американский боксер Джо Фрейзер. Он был поистине великим бойцом, но навсегда останется в тени Мохаммеда Али, хотя побеждал его на ринге.

Дело в том, что Фрейзер не произносил пламенных речей, не спорил с властями, а просто выходил и делал свою работу, причем очень хорошо. А Мохаммед Али, помимо своих боксерских талантов, реализовался как харизматичный бунтарь. Он бросил вызов системе, да еще сам говорил всем о своем величии, чего Фрейзер никогда не делал.

Более того, Али открыто оскорблял Фрейзера, называл его «гориллой» и «дядей Томом». Так в те времена говорили о тех, кто уклонялся от борьбы за права темнокожих. Джо искренне обижался, но молчал, а после поражения в знаменитом поединке с Али, который назвали «триллером в Маниле», окончательно замкнулся.

По слухам, он жил в трейлере, работал с молодыми бойцами и не подпускал к себе журналистов. В итоге великий боксер так и остался для всего мира лишь одним из тех парней, кто пытался отобрать корону у непревзойденного Мохаммеда Али. И сейчас даже не все помнят, что у него это получилось.

Владимир Осипов