Бывший мэр Вологды Андрей Накрошаев возглавил Череповец
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов назначил временно исполняющим обязанности мэра Череповца (второй по численности населения город региона) бывшего градоначальника Вологды Андрея Накрошаева. Об этом господин Филимонов сообщил в Telegram-канале.
Андрей Накрошаев
Фото: страница Андрея Накрошаева В Контакте
По словам губернатора, по его поручению господин Накрошаев «проходил обкатку для повышения эффективности управления». «Он не связан ни с политическими кругами города, ни с бизнесом — равноудаленный кандидат, который будет исполнять обязанности максимально непредвзято и объективно. Погруженность в работу без лишней политизации — еще один веский аргумент в его пользу. Главная задача градоначальника останется прежней — делать город более комфортным для жизни, развивать Череповец с учетом мнения жителей»,— написал господин Филимонов.
Бывший мэр Череповца Роман Маслов подал в отставку 18 февраля. По данным «Ъ», он будет представлять заксобрание Вологодской области в Совете федерации.
Андрею Накрошаеву 41 год, выпускник Вологодского государственного педагогического университета. С 2017 года господин Накрошаев работал в региональном департаменте здравоохранения, спустя год его назначили на должность начальника департамента дорожного хозяйства и транспорта. С марта 2024 года исполнял обязанности мэра Вологды, в октябре был утвержден в должности. Ушел в отставку в июле 2025 года, после чего исполнял обязанности министра строительства области.
