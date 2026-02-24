Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Петербурге простились с солистом Shortparis Николаем Комягиным

В Феодоровском соборе Санкт-Петербурга завершилась церемония прощания с солистом Shortparis Николаем Комягиным, передает корреспондент «Ъ». Артиста похоронят на Смоленском кладбище около 14:00 мск.

Церемония прощания с солистом группы Shortparis Николаем Комягиным прошла в Феодоровском соборе

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Участник группы Shortparis Александр Ионин (в центре) на церемонии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Участник группы Shortparis Александр Ионин (в центре) на церемонии

Отпевание прошло в закрытом режиме — на нем присутствовали только родственники исполнителя. После с Комягиным простились сотни пришедших на церемонию фанатов. Гроб из собора помогали выносить участники Shortparis Александр Ионин и Павел Лесников. Толпа собравшихся аплодировала и кричала: «Коля, спасибо!».

Николай Комягин умер 20 февраля на 40-м году жизни. Как сообщала журналистка Ксения Собчак, у музыканта остановилось сердце после тренировки по боксу.

Николай Комягин родился в 1987 году в Новокузнецке. Музыкальную карьеру начал в 2000-х. В 2010 году переехал в Санкт-Петербург и вместе с музыкантами Александром Иониным и Павлом Лесниковым основал Shortparis. Комягин также снимался в кино — сыграл Маяковского в сериале Данилы Козловского «Карамора», снимался в короткометражке «Сложноподчиненное», в фильме Кирилла Серебренникова «Лето».

О творчестве музыканта — в материале «Ъ» «Полюшко-горе».

Николай Комягин на сцене

Концерт группы Shortparis в клубе ГлавClub в Москве, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Мария Кунина  /  купить фото

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Мария Кунина  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

