В Омской области отменят зачисления в бюджет от налога на игорный бизнеса

Заксобрание Омской области рассмотрит законопроект о «признании утратившим силу закона "Об установлении ставок налога на игорный бизнес"». Инициатива будет рассмотрена 26 февраля в ходе заседания областного парламента.

Налог на игорный бизнес был введен в Омской области в 1998 году. В сентябре 2018-го власти региона повысили налог на эту отрасль. Тогда, в частности, ставка налога за один процессинговый центр тотализатора и букмекерской конторы была увеличена до 250 тыс. руб., за один пункт приема ставок тотализатора и букмекерской конторы — до 14 тыс. руб.

В ноябре 2025 года Госдума приняла закон, который предусматривает с 1 января 2026 года для букмекерских контор и тотализаторов налог в размере 7% с разницы между ставками и выигрышами, а также вводит налог на прибыль по ставке 25%. До этого букмекеры платили специальный налог на игорный бизнес, который устанавливали регионы в пределах ставок, предусмотренных Налоговым кодексом. Средства от этого сбора будут направляться теперь в федеральный бюджет.

Александра Стрелкова