Немецкий телеканал ARD попал в скандал из-за ролика с аплодисментами Меркель

ARD выпустил репортаж, в котором бывший канцлер Германии Ангела Меркель аплодирует переизбранию нынешнего канцлера Фридриха Мерца на пост главы Христианско-демократического союза на съезде партии в Штутгарте. Однако, как написали издания Sueddeutsche Zeitung и Die Welt, ее в этот момент вообще не было в зале. Кроме того, как утверждает германская пресса, отношения между бывшим и нынешним канцлерами крайне плохие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ангела Меркель

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters Ангела Меркель

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

ARD заявил, что кадры с Ангелой Меркель были настоящими и были сняты на том же съезде, однако при монтаже их ошибочно вставили после сюжета об избрании Фридриха Мерца. На самом деле, госпожа Меркель аплодировала после выступления господина Мерца, но уже не присутствовала в зале во время выборов, которые были отложены из-за технических проблем. Телеканал удалил эти кадры из сюжета, извинился за ошибку и выложил новую версию в сеть.

Яна Рождественская