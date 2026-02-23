Медведев: Россия не получила ответа на свою позицию по территориальному вопросу

Российская делегация на переговорах по мирному урегулированию в Женеве заявила о своей позиции по территориальному вопросу и параметрам демилитаризации Украины. Ответа на нее РФ пока не получила, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Российская сторона предъявила нашу позицию. Она сформулирована Верховным главнокомандующим, президентом нашей страны... Та сторона это все пока воспринимает, но ответа мы не имеем»,— сказал господин Медведев на встрече с военнослужащими одного из подразделений сил беспилотной авиации.

17-18 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров представителей России, США и Украины. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, встреча была тяжелой, но деловой. Новый раунд может пройти там же 26 февраля. Украина также выразила готовность к скорому обмену военнопленными.