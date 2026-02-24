Песков: цели СВО еще не достигнуты
Специальная военная операция на Украине продолжается, потому что Россия еще не достигла поставленных целей. Об этом в четвертую годовщину начала СВО заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, «главная цель --- обеспечение безопасности людей, которые живут на востоке Украины и которые были в смертельной опасности».
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Полностью — да, цели еще не достигнуты», — сказал пресс-секретарь.
Он подчеркнул, что СВО начиналась как противостояние Киеву, но «после прямого вмешательства стран Западной Европы и США» де-факто превратилась в противостояние Москвы с Западом.
Господин Песков подчеркнул, что «Россия сохраняет свою открытость для достижения своих целей» дипломатическим путем. «В любом случае интересы России будут обеспечены», — заключил представитель Кремля.