Финансовым директором «Биннофарм Групп» назначена Анна Гарманова

Одна из ведущих российских фармацевтических компаний «Биннофарм Групп» сообщает, что с осени 2025 года финансовым директором назначена Анна Гарманова.

В период с 2022 по 2025 год занимала позицию финансового директора в группе «М.Видео», где на фоне большого количества глобальных вызовов благодаря профессионализму и лидерским качествам внесла значительный вклад в перезапуск бизнес-модели компании и повышение ее устойчивости, обеспечив существенное улучшение ключевых операционных и финансовых показателей.

Ранее на протяжении семи лет Анна Гарманова была финансовым директором группы компаний «Детский мир», где успешно реализовала сделки IPO и SPO, в результате которых «Детский мир» стал первой российской компанией со 100% акций в свободном обращении. Также занимала должность финансового директора Ozon Express.

В новой должности Гарманова намерена сосредоточиться на повышении операционной эффективности и реализации стратегии устойчивого роста компании.

«Ключевая задача на новом этапе — адаптировать лучшие практики финансового менеджмента из публичных розничных компаний к специфике фармацевтической отрасли. Вижу своей целью сконцентрировать усилия на построении эффективной системы управления финансами, повышении операционной эффективности и реализации стратегии, направленной на обеспечение устойчивого роста „Биннофарм Групп“, увеличения акционерной стоимости компании, привлечения инвестиций и повышения ее привлекательности для потенциальных инвесторов», — отмечает Анна Гарманова.

Анна Гарманова окончила Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, а затем Российскую экономическую академию им. Г. В. Плеханова по специальности «экономист». Свою карьеру она начинала на государственной службе, занимая пост заместителя главы финансово-хозяйственного управления ФГУ «Фонд взаимопонимания и примирения».

ООО «Биннофарм групп»