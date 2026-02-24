В Ленобласти зафиксировали пятилетний рекорд по сделкам с новостройками

В Ленобласти зарегистрировали 2,6 тыс. договоров участия в долевом строительстве за январь 2026 года. Число договоров долевого участия (ДДУ) и ипотечных сделок в первый месяц года стало максимальным за последние пять лет, сообщили в региональном управлении Росреестра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В январе 2026 года в области зарегистрировали 2631 договор участия в долевом строительстве. Это самый высокий результат для первого месяца начиная с 2022 года, когда было заключено 2149 сделок. Число регистрационных записей об ипотеке достигло 8360, значительно превысив показатель января 2022 года (5634 записи).

В управлении назвали такую динамику устойчивой и выразили уверенность, что она создает прочный фундамент для дальнейшего развития рынка. «Можно с высокой долей уверенности ожидать, что положительная динамика сохранится в среднесрочной перспективе»,— заключил представитель ведомства.

Стефания Барченкова