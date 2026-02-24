АТОР: виза в Египет подорожает до $30 с 1 марта
Виза в Египет подорожает с $25 до $30 c 1 марта. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на уведомления от туроператоров. В частности, информацию подтвердили «Интурист», Anex и PEGAS Touristik.
Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ
По данным АТОР, правила будут действовать для туристов, прибывших в страну через аэропорты Каира, Хургады и городов Средиземноморья. В ассоциации отметили, что все еще доступен бесплатный Синайский штамп в воздушной гавани Шарм-эль-Шейха, который ставится на 15 дней туристам, отдыхающим только в Южном Синае.
По мнению туроператоров, увеличение стоимости визы не повлияет на туристический спрос. «Египет остается одним из самых доступных пляжных направлений для российских туристов», — отметили представители рынка.
Осенью 2025 года власти Египта планировали повысить стоимость виз на въезд до $45. Законопроект был одобрен парламентом, однако не был реализован. Эксперты считали, что мера может ухудшить конкурентоспособность страны как туристического направления.