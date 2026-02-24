Спрос на аренду повербанков в Петербурге вырос на 38% за январь

В январе 2026 года жители и гости Северной столицы стали на 38% чаще пользоваться станциями аренды зарядных устройств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные предоставили «Деловому Петербургу» аналитики федерального сервиса PowerApp.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Яндекс Go» Фото: Пресс-служба «Яндекс Go»

Рост показателей не обеспечил Петербургу лидерство по стране. Город пока уступает Москве по количеству аренд в аналогичных сегментах: отставание варьируется от 10% до 17%. Основной зоной спроса на пауэрбанки в городе остается сегмент HoReCa, почти половина всех аренд (47%) приходится на кафе, рестораны и бары. На втором месте — образовательные учреждения, включая вузы, кампусы и коворкинги, с долей 18%. Далее следуют апарт-отели и гостиницы (14%), а замыкают список торговые пространства и пункты выдачи заказов, их суммарная доля колеблется от 3% до 5%.

Эксперты сервиса отмечают изменение в поведении пользователей, теперь 42% аренд совершаются при уровне заряда телефона выше 35%. Собеседники издания на рынке дополнили, что петербуржцы стали чаще подключаться к зарядным станциям заранее, не дожидаясь критического разряда батареи.

Стефания Барченкова