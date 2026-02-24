Сотрудников ОмГТУ осудили условно за хищение миллионов, выделенных на науку

Суд рассмотрел уголовное дело о хищении более 8,5 млн руб., выделенных Омскому государственному техническому университету (ОмГТУ) для научно-исследовательских работ. Два сотрудника вуза — Владимир Юша и Кирилл Щербань, а также двое их знакомых, Николай Дегтярев и Алексей Хомицкий, получили от 2 до 4 лет условно и штрафы от 100 тыс. руб. до 400 тыс. руб., рассказали в объединенной пресс-службе судов Омской области. Также обвиняемые солидарно должны возместить университету ущерб.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как рассказали в прокуратуре Омской области, с 2018-го по 2020 год сотрудники ОмГТУ придумали схему хищения бюджетных средств, выделенных на выполнение научно-исследовательских работ, куда вовлекли двух знакомых. Обвиняемые обеспечили победу номинальной фирмы в конкурсе при проведении закупок для ОмГТУ. С ней впоследствии был заключен договор на изготовление деталей для научно-исследовательской работы и подготовку отчета о выполненном задании.

Расследование установило, что фактически все работы по контракту выполнили работники образовательного учреждения, а поступившие из федерального бюджета более 8,5 млн руб. получила номинальная организация.

Илья Николаев