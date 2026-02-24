Экспорт мороженой малины в России вырос почти на 70% в 2025 году

В 2025 году Россия увеличила экспорт мороженой малины на 69%, сообщила ТАСС пресс-служба федерального центра «Агроэкспорт». В стоимостном выражении экспорт вырос почти до $1,5 млн.

За прошлый год Россия поставила на зарубежные рынки 310 т мороженой малины. В топ-3 импортеров вошли Белоруссия (поставки на более $800 тыс.), Казахстан (более $420 тыс.) и Сербия (около $70 тыс.). Впервые с 2018 года Россия возобновила поставки мороженой малины в Сербию.

По данным аналитиков Россельхозбанка, в прошлом году в хозяйствах всех категорий собрали рекордные 29,1 тыс. т ягод — на 39% больше, чем годом ранее (21 тыс. т). В 2025 году около половины ягодного производства в России приходится на клубнику, ее урожай составил 12,7 тыс. т.

