Ягодный сбор

Производство ягод и ягодной продукции в России постепенно растет. На полках магазинов даже зимой можно встретить свежую клубнику, голубику, а в замороженном виде линейка ягод еще шире. Но о стабильном приросте урожая говорить пока не приходится, хотя прошлый год для ягодной отрасли стал относительно успешным.

По данным аналитиков Россельхозбанка, в прошлом году в хозяйствах всех категорий собрали рекордные 29,1 тыс. тонн ягод, что на 39% больше, чем годом ранее (21 тыс. тонн). В 2025 году, как и в предыдущем, на урожай негативно повлияли ранние заморозки в южных регионах, но тем не менее ситуация в целом оказалась лучше. «Пока еще точной статистики от Росстата нет, но предварительно итоги 2025 года будут, скорее всего, лучше, чем в 2024-м. В сезоне-2024 из-за заморозков в регионах средней полосы России падение урожая составило 10,5%. Можно ожидать, что в 2025 году ситуация улучшится примерно на эту же цифру или даже немного больше»,— комментирует руководитель проекта «Ягодная академия», генеральный директор информационного агентства FruitNews Ирина Козий.

При этом ситуация очень отличается по регионам. Южные регионы, которые буквально вытянули урожай 2024 года, в 2025 году сами столкнулись с ранними весенними заморозками, а впоследствии — c летней засухой. Так что по югу России возможно снижение сбора ягод на те же 10%. Но центральные регионы показали лучшую картину, хотя и не по всем культурам.

Фокус на клубнику

Как и раньше, фаворитом остается клубника (или садовая земляника). На нее приходится около половины ягодного производства в России в 2025 году, отмечают аналитики Россельхозбанка. В прошлом году урожай составил 12,7 тыс. тонн. Производят ее большей частью в Краснодарском крае, Кабардино-Балкарии, Московской и Липецкой областях. Тем не менее ягодный ассортимент расширяется — растет производство смородины, голубики (сейчас спрос превышает предложение), малины (увеличивается интерес к сублимированному продукту), крыжовника и так далее. По мнению аналитиков Россельхозбанка, это связано как с расширением площадей, так и с внедрением новых интенсивных технологий.

«Объемы урожая ремонтантной малины, в частности выращиваемой в тоннелях, растут. В итоге на прилавках появляется все больше российской малины»,— говорит Ирина Козий.

Но в целом в России относительно небольшое промышленное производство малины — 3–4 тыс. тонн в год, а общее потребление свежих ягод — 5–6 тыс. тонн.

«Однако у этой ягоды есть хорошие перспективы роста как объемов выращивания, так и потребления»,— уточняет госпожа Козий.

Повышенную инвестиционную активность на рынке малины ранее отмечали и аналитики «АБ-Центра». По данным экспертов, в 26 субъектах РФ реализуется суммарно свыше 100 проектов по выращиванию малины. Большая часть из них выйдет на проектную мощность до 2027 года. Для обеспечения заявленных планов внедряются проекты по выращиванию общей мощностью 1,5 млн саженцев.

«Развивается и производство голубики. Сейчас на стадию коммерческого плодоношения выходят проекты, которые были заложены в предыдущие годы. Это достаточно крупные площади, которые закладывались в 2020–2022 годах. Голубики на рынке в итоге становится больше. Но ее объемы увеличиваются не только у нас, но и в соседних странах. Конкуренция для российских производителей голубики становится жестче»,— говорит Ирина Козий.

Среди ягодных культур, предназначенных для переработки, растет интерес к черной смородине. Многие хозяйства увеличивают производство этой культуры, делая ставку на рост ее цены.

«Однако такая ситуация может оказаться краткосрочным явлением,— считает глава “Ягодной академии”.— Три года подряд на период цветения смородины приходились заморозки, цветы погибали — и урожая почти не было. Выросли спрос и цена. Но это реакция рынка именно на погодную аномалию. Вряд ли такая стоимость ягоды сохранится надолго».

По словам председателя Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Калужской области Бабкена Испиряна, в прошлом году из-за неурожая смородины цена 1 кг ягоды от производителя доходила до 300 руб.

«В последние годы по этой ягоде закладывают большие площади, но большинство плантаций по смородине еще в плодоношение не вступили. Так что в ближайшие три-четыре года дефицит еще не закроется отечественной ягодой. Тем более что надо учитывать высокий спрос переработчиков на нее, ведь раньше 90% ягоды для промпереработки поступало из-за границы. Сейчас с этим сложности. Так что цена будет еще держаться, как и интерес ягодоводов к этой культуре»,— комментирует господин Испирян.

В целом площади под выращивание ягод в России понемногу увеличиваются — в основном за счет небольших производителей, отмечают эксперты, но появляются и крупные проекты. Например, в хозяйстве «Аргоплант» во Владимирской области заложили более 120 га голубики, причем по самым современным технологиям.

Площади для выращивания ягод растут, как правило, в регионах, близких к основным рынкам сбыта. Например, в Московской области ягодники быстро увеличиваются по площади и дают больший урожай. Также рост площадей ягодных плантаций отмечается в регионах, которые целенаправленно поддерживают ягодоводство,— в Кабардино-Балкарии, Татарстане, Чувашии.

По совместным прогнозам аналитиков Россельхозбанка и специалистов НКО «Союз производителей ягод», к 2030 году по темпам производства первое место будет занимать Владимирская область, где сбор планируется увеличить с 0,2 тыс. до 5,6 тыс. тонн. Аналитики Россельхозбанка также прогнозируют существенное увеличение урожаев в будущем в Калининградской области (с 0,5 тыс. до 3 тыс. тонн), Крыму (с 0,6 тыс. до 3,1 тыс. тонн), Татарстане (с 0,5 тыс. до 2,4 тыс. тонн) и Пензенской области (с 0,4 тыс. до 1,9 тыс. тонн). На долю топ-10 регионов придется 45% общероссийского урожая в организованном секторе.

Всего же в 2030 году, по подсчетам экспертов Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, российский урожай ягод должен вырасти до 52 тыс. тонн.

Дико вкусная

Определенную долю в объем урожая российских ягод вносят и дикоросы. Здесь официальной статистики не ведется, но, по мнению лидера ассоциации «Дикоросы», генерального директора компании «Дикая Сибирь» Александра Деева, среднегодовые объемы урожая в лесах страны пока сохраняются прежними. Одной из самых востребованных в России ягод-дикоросов является брусника, которая в большинстве своем идет на переработку (варенье, морсы, джемы). Своей брусники нам пока не хватает, поэтому ягода также активно завозится из Китая.

«Бруснику собирают в Китае на высокогорьях северных провинций. По своему качеству она максимально соответствует требованиям индустриальной переработки, ценятся и ее экологические показатели. Клюквы мы собираем много, но и импортная ягода все равно поступает. Часть клюквы для нашей переработки также импортируется из Китая, Канады — так называемая озерная клюква. Она по размеру больше нашей, практически как виноград, и внутри белая. Но наша клюква по составу намного богаче выращенной на зарубежной плантации»,— говорит Александр Деев.

А вот облепиха-дикорос у нас преимущественно своя. Она активно размножается вдоль рек в Сибири, на речных островах. Острой потребности в импорте облепихи нет, хотя ее культурных плантаций в России становится меньше.

В свою очередь, и российская ягода-дикорос активно идет на экспорт. В прошлом году Россия увеличила выручку от экспорта замороженной черники в шесть раз, до $12,5 млн, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные федерального центра «Агроэкспорт». В натуральном выражении поставки выросли в 2,4 раза, почти до 6 тыс. тонн. Основными покупателями ягод стали Китай (29% в экспортной выручке), Эстония (28%), Сербия (20%). Причем экспорт в Китай вырос в 27 раз, более чем до $3,6 млн с $130 тыс. в 2024 году. Максимальная экспортная выручка за последние десять лет фиксировалась в 2020 году — около $19 млн.

Штучная переработка

В настоящий момент урожаев отечественных ягод даже по активно растущим культурам не хватает для промышленной переработки. И дело даже не в объемах выращиваемой продукции, а в ее себестоимости.

По затратам на производство российская ягода оказывается намного дороже импортной — покупать ее переработчикам просто невыгодно.

«Переработка у нас развивается как на уровне промышленности, так и в фермерских хозяйствах, которые периодически выстреливают интересными идеями новых продуктов. Небольших фермерских проектов по переработке ягод, ориентированных на прямую работу с покупателями, становится все больше. Но промышленная переработка пока развивается медленными темпами,— поясняет Ирина Козий.— Для получения готовых к применению в пищевой промышленности ингредиентов нужна достаточно длинная и дорогостоящая цепочка, состоящая из многих процессов — заморозки, очистки, подготовки сырья и так далее. Для создания сети таких линий или заводов у нас пока не хватает ягод и финансовых ресурсов. В итоге промышленным производителям, например, нектаров, морсов, джемов оказывается проще и дешевле закупить иностранное сырье».

Да и самим ягодным хозяйствам интереснее продавать свежую ягоду, чем отдавать ее переработчикам. Об этом говорит генеральный директор Союза производителей соков, воды и напитков Алла Андреева.

«В индустрии напитков сырье из ягод используется в основном для производства морсов. Самый популярный морс в России — клюквенный, и большая часть клюквы имеет российское происхождение. Однако сырье из других ягод в большинстве случаев используется импортное. Специфика этого рынка такова, что российским производителям ягод чаще всего выгоднее продать свежие ягоды, чем отдавать их на переработку в индустрию напитков»,— считает эксперт.

В итоге пока что на рынке глубокой переработки появляется больше именно фермерских решений, но в очень небольших объемах. Это всевозможная пастила, снеки из ягод с экстрактами, антиоксидантами, витаминами и даже ягодная косметика. Но рынок промышленной переработки имеет большой потенциал. С учетом развития тренда на ЗОЖ участники, например, соковой индустрии рассчитывают на рост интереса к сокам, морсам, нектарам. А значит, можно ожидать новых проектов в этом направлении.

«Соковая продукция содержит множество полезных микронутриентов, которые играют важную роль в здоровом питании. С учетом дефицита потребления фруктов и овощей в России она может иметь важное значения в укреплении модели здорового питания»,— говорит Алла Андреева.

Ягода со всего мира

Что касается интереса к «ягодным удовольствиям», то потребительский спрос сохраняется на высоком уровне из-за общего тренда на ЗОЖ, но другой тренд — на экономию и осознанное потребление — уже вносит свои коррективы.

По данным потребительской панели ICMR («ГФК-Рус») за ноябрь 2025 года (против ноября 2024 года) по России, категория свежих фруктов и ягод растет по товарообороту преимущественно за счет увеличения средней цены (+11%; рост чека на 5,9%). Но при этом наблюдается ощутимое снижение объема покупок (–4,6%, частота покупок снизилась на 0,6%).

Категория свежих ягод в фруктово-ягодной корзине значительно уступает категории свежих фруктов.

В целом это общая тенденция переориентации продуктов из потребительской корзины в более дешевый и необходимый сегмент, которая наблюдается сегодня, пояснили эксперты. Потребители сокращают покупки более дорогих продуктов в пользу базовых, все больше усиливая тренд на осознанное потребление.

Тем не менее в торговых сетях сегодня представлен широкий выбор ягодной продукции на протяжении всего года. «В зависимости от формата магазина на полках представлено от 11 до 48 товарных позиций замороженных ягод, в том числе клубника, вишня, смородина, брусника, ежевика, малина, голубика, облепиха, черноплодная рябина. Выбор свежих ягод также широк: в конце января в сетях предлагалось до 42 видов»,— говорит председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов.

В зимний период среди свежих ягод наиболее популярны голубика, ежевика, клубника, малина и черешня. Голубика воспринимается как премиальный продукт с высокой пищевой ценностью. Другие ягоды, например смородина,— это традиционно летний урожай, поэтому в холодное время года они наиболее востребованы в замороженном формате для домашней кулинарии и выпечки.

«Рынок свежих ягод носит ярко выраженный сезонный характер: основная масса российского урожая приходится на летние месяцы, а в конце января полка во многом формируется за счет поставок из стран с более мягким климатом. В категории свежих ягод в этот период около 75% объема занимают импортные поставки. Основные страны—поставщики свежих ягод — Белоруссия, Армения, Марокко, Перу, Азербайджан, Египет, Мексика, Чили, Турция и Молдавия. В сегменте замороженных ягод ситуация иная: доля российских ягод достигает примерно 95%, а импорт дополняется поставками из Белоруссии, Сербии, Египта, Вьетнама и Китая»,— отметил Станислав Богданов.

Импорт закрывает существующий дефицит на российском ягодном рынке.

При этом фермеры отмечают, что растет интерес именно к отечественной ягоде. Покупатели считают ее более экологически чистой, вкусной и качественной.

«Ритейлеры, в свою очередь, в ответ на имеющийся запрос более активно взаимодействуют с отечественными ягодными хозяйствами и даже предлагают фермерам весьма комфортные условия»,— отметил Бабкен Испирян. Так, например, X5 запустила партнерский проект с ягодным агроагрегатором, чтобы стабильно увеличивать долю местной продукции на полках магазинов и привлекать к сотрудничеству фермеров, пояснил господин Богданов.

«В свою очередь, рост отечественного производства способствует расширению ассортимента, а устойчивый интерес покупателей к ягодам как натуральному источнику витаминов поддерживает спрос на категорию»,— считает председатель президиума АКОРТ.

Юлия Житникова