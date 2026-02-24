В районе бухты Тала в Антарктиде провели сотовую связь

МТС расширила покрытие телекоммуникационной сети на полярной станции Прогресс. Благодаря этому сотовая связь появилась в районе бухты Тала — важного логистического пункта Российской антарктической экспедиции (РАЭ), заявили ТАСС в пресс-службе сотового оператора.

На Прогрессе построили базовую станцию и провели линию связи протяженностью 13 км до стоянки судов в бухте. Это позволяет обеспечить сигнал в местах, где сложно проложить оптоволоконный кабель из-за специфики антарктического ландшафта. Связь охватывает территорию научной базы и аэродрома «Зенит», рубки и капитанские мостики научно-экспедиционных судов «Академик Трешников» и «Академик Федоров», а также значительную часть полуострова Сторнес, где ученые проводят сезонные полевые исследования, рассказали в МТС.

В январе 2021 года МТС первой среди российских операторов установила базовую станцию сотовой связи в Антарктиде на территории станции Прогресс. Станция стала частью совместного проекта с Российской антарктической экспедицией.