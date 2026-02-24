После гибели мальчика из-за наезда «АЛ-30» в Петербурге возбудили дело

Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя спецтранспорта «АЛ-30», допустившего наезд на мальчика на тротуаре. Ребенок после аварии скончался в больнице, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Правоохранители выяснили, что автомобилиста с 2025 года 12 раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД. Решается вопрос об избрании меры пресечения фигуранту.

Автомобиль спецтранспорта прибыл к дому 21 по проспекту Металлистов для ликвидации пожара. Во время движения по тротуару он не учел видимость и совершил наезд на ребенка при повороте направо.

Татьяна Титаева