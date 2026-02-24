Шестилетний мальчик скончался в больнице после наезда КАМАЗа в Петербурге

Мальчик в возрасте шести лет попал в больницу после наезда пожарного автомобиля КАМАЗ. От полученных травм он скончался в медучреждении, сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти.

Авария в Красногвардейском районе произошла около 18:55 23 февраля. КАМАЗ с 38-летним водителем прибыл к дому 21 по проспекту Металлистов на вызов по пожару. Следуя по тротуару, он допустил наезд на несовершеннолетнего при повороте направо.

Ребенок шел справа от спецтранспорта с бабушкой. Мальчик получил тяжелые травмы и в состоянии клинической смерти был госпитализирован, он скончался в больнице. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Татьяна Титаева