За мошенничество на 100 млн рублей при поставке топлива осудят 4 жителей Алтая

Индустриальный райсуд Барнаула рассмотрит уголовное дело в отношении четырех местных жителей, обвиняемых в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) более чем на 100 млн руб. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Согласно версии следствия, в период с 2022-го по 2024 год фигуранты дела на территории Алтайского края создали ООО «НК "Сибирский Поток"». Злоумышленники заключили договоры на поставку топлива с физлицами и юрлицами, которые занимались сельскохозяйственной деятельностью. Мошенники требовали от клиентов 100% предоплату. При этом, установили правоохранители, поставку товаров они не проводили.

Всего от действий аферистов пострадали 37 физических и юридических лиц. На имущество обвиняемых стоимостью свыше 15 млн руб. наложен арест.

Александра Стрелкова