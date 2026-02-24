Основатель сгоревшего иркутского отеля оценил ущерб в 160 млн руб.

Владелец ООО «Байкалов», управляющей компании парк-отеля «Байкал-Аляска», где 20 февраля произошел пожар, Анатолий Казакевич заявил, что возгорание стало следствием поджога. В видеокомментарии, опубликованном в соцсетях он рассказал, что «потерял актив, стоимостью 160 млн руб.», а сгоревший корпус с 24 номерами «на момент пожара не был застрахован».

Господин Казакевич сообщил, что пожар начался с подкрылечного пространства гостиничного корпуса, где не проходят электрические кабели и не размещены какие-либо приборы. Источников огня непосредственно в номерах и других помещениях не обнаружено. По словам Казакевича, он не имел ранее врагов, а «сейчас такое время, что надо быть готовым ко всему и усиливать меры безопасности на любом объекте».

Парк-отель «Байкал-Аляска» работал по схеме привлечения инвесторов, которые могут выкупить один или несколько номеров для получения прибыли. Сгоревший корпус принадлежал 20 различным инвесторам, которым «будут компенсированы их потери». На территории парк-отеля в стадии сдачи в эксплуатацию находится еще несколько корпусов приблизительно на 70 номеров.

Как сообщалось ранее, 20 февраля МЧС России ликвидировали в Иркутске пожар площадью 500 кв метров на территории парк-отеля. Из помещений было эвакуировано 14 гостей, которых разместили в других гостиницах Иркутска. Причины возникновения пожара уточняются. Прокуратура Свердловского района Иркутска поставила на контроль установление обстоятельств возгорания. При наличии оснований примут меры реагирования в сфере обеспечения пожарной безопасности в местах массового пребывания граждан.

Влад Никифоров, Иркутск