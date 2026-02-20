На территории парк-отеля в Иркутске произошел пожар

В Иркутске сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на территории парк-отеля «Байкал-Аляска». Пожарные тушат возгорание на крыше общей площадью 500 кв. м., сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, из отеля самостоятельно эвакуировались 20 человек. На месте происшествия работают 27 человек и семь единиц техники.

Причины возникновения пожара уточняются. Прокуратура Свердловского района Иркутска поставила на контроль установление обстоятельств возгорания. При наличии оснований примут меры реагирования в сфере обеспечения пожарной безопасности в местах массового пребывания граждан.

Влад Никифоров, Иркутск