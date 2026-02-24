В Цильне Ульяновской области обрушилась кровля МКД

В рабочем поселке Цильне Ульяновской области 23 февраля произошло частичное обрушение кровли многоквартирного двухэтажного жилого дома (по адресу: ул. Пионерская, д.3), сообщило ГУ МЧС по Ульяновской области.

По данным ведомства, пострадавших и погибших нет, квартиры не повреждены, системы жизнеобеспечения дома не нарушены. В ГУ МЧС отмечают, что предположительная причина — высокая снеговая нагрузка. Судя по всему, управляющая компания не обеспечила своевременную уборку снега с крыши.

По данным специализированного портала dom.mingkh.ru, управляющая компания, обслуживающая это здание, — ООО «Цильнадом». Согласно выписке из ЕГРЮЛ, владельцем и директором компании считается Ильдар Фаткуллов, приговоренный в январе 2025 года к трем годам лишения свободы. Суд признал его виновным в том, что управляющая компания после капремонта кровли и дымовентканалов в течение длительного периода не обеспечила проверку состояния вентиляционных каналов и наличия систем оповещения о загазованности, что в ночь с 14 на 15 декабря 2023 года привело к скоплению угарного газа в квартирах и гибели двух человек — 19-летней девушки и 51-летнего мужчины.

Андрей Васильев, Ульяновск