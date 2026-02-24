Жителя Подмосковья отправили в колонию за контрабанду военной техники на Украину

Суджанский райсуд Курской области признал 54-летнего жителя Подмосковья Андрея Жуковского виновным в контрабанде военной техники на территорию Украины в 2019 году. Ему назначено три года и два месяца колонии общего режима, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Суд установил, что Андрей Жуковский продал и передал соучастникам для перевозки на территорию Украины трех парашютных стабилизирующих систем маркировки «СП-36 серии 2». Они являются частями катапультного кресла военного самолета и не могут быть перемещены через границу без лицензии, которая у подсудимого отсутствовала. В 2019 году таможенники изъяли системы из багажного отделения автобуса, который ехал на территорию Украину.

Сам Андрей Жуковский не признался в преступлении, однако его вина была установлена совокупностью доказательств. После вынесения приговора его взяли под стражу. По решению суда с осужденного в доход государства взыскали 45 тыс. руб., которые он заработал в результате преступления.

Сергей Толмачев, Воронеж