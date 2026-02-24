В Санкт-Петербурге проходит прощание с солистом Shortparis Николаем Комягиным

В Санкт-Петербурге началась церемония прощания с солистом Shortparis Николаем Комягиным, передает корреспондент «Ъ». Отпевание прошло в Феодоровском соборе в закрытом режиме для близких и родственников.

Гроб для церемонии прощания в собор помогали заносить участники Shortparis — Александр Ионин и Павел Лесников. Сейчас в храме с музыкантом прощаются сотни пришедших фанатов. После церемонии, около 14:00 мск, артиста похоронят на Смоленском кладбище.

Николай Комягин умер 20 февраля. Ему было 39 лет. По информации журналистки Ксении Собчак, у музыканта остановилось сердце после тренировки по боксу.

Николай Комягин родился в 1987 году в Новокузнецке, в 2010 году переехал в Санкт-Петербург. Музыкальную карьеру начал в 2000-х. Комягин выступал в группе Shortparis с 2012 года. Артист также снимался в кино — сыграл Маяковского в сериале Данилы Козловского «Карамора», снимался в короткометражке «Сложноподчиненное», в фильме Кирилла Серебренникова «Лето».

