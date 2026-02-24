Москвичам рекомендовали пересесть на метро из-за снегопада

В Москве вновь ожидается сильный снегопад, возможны локальные перекрытия дорог. Дептранс рекомендовал жителям воспользоваться метро при поездках по городу.

При передвижении на машине, добавили в ведомстве, следует быть готовым к увеличению времени в пути. Также необходимо избегать часов разъездов, указали в дептрансе.

По прогнозу синоптиков, температура воздуха в Москве составит –2…–4°С, в Подмосковье ожидается –1…– 6°С. Снегопад начался около десяти часов утра. В столице и области объявлен желтый уровень погодной опасности.