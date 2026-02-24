Журналист-иноагент Дмитрий Трещанин объявлен в розыск

МВД России объявило в розыск редактора «Медиазоны» (признана в России СМИ-иноагентом) Дмитрия Трещанина (включен в список иноагентов) по уголовной статье. О какой статье УК идет речь, в базе розыска министерства не уточняется.

Минюст внес Дмитрия Трещанина в список иноагентов в ноябре 2024 года. В ведомстве объяснили включение в перечень тем, что он высказывался против российской военной операции на Украине, а также «распространял фейки» о деятельности правительства России. Сейчас журналист проживает за границей.