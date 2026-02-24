Ярославский министр финансов объяснил выделение 169 млн на модульную поликлинику

Стоимость возведения модульной поликлиники на улице Гоголя в Ярославле не увеличилась, несмотря на выделение на работы 169 млн руб. Об этом министр финансов Алексей Долгов сообщил на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике облдумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

На заседании комитета рассматривались предлагаемые изменения областного бюджета. С вопросом к господину Долгову обратилась депутат Елена Кузнецова.

«У нас модульная поликлиника на Гоголя уже стала золотой: 169 млн мы еще добавляем. За эти деньги уже можно построить капитальное здание»,— сказала Елена Кузнецова.

Алексей Долгов подчеркнул, что речи об увеличении стоимости поликлиники не идет.

«Это не добавление и не увеличение стоимости. В 2025 году подрядчик не предоставил акты выполненных работ. И на эту сумму расходы не были профинансированы. И ровно на эту сумму они переносятся в 26-й год»,— ответил министр финансов.

Согласно данным с портала госзакупок, цена контракта на строительство модульной поликлиники прежняя — 444 млн руб., стоимость исполненных поставщиком обязательств составляет 115 млн руб., фактически оплачено — 288 млн руб. Подрядчик — ООО «Алгоритм».

24 февраля в областной прокуратуре сообщили, что прокурор Фрунзенского района Станислав Лоскуткин проверил ход строительства поликлиники. На объекте завершили монтаж кровли, возводятся шахты лифта, монтируется временная система теплоснабжения. «Ъ-Ярославль» сообщал, что директора подрядной организации заключили под домашний арест по обвинению в мошенничестве.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что губернатор Михаил Евраев внес в областную думу проект закона об уточнении регионального бюджета, согласно которому доходы вырастут на 2,3 млрд руб. и составят 158,9 млрд руб., а расходы — на 3,9 млрд руб. и составят 160,7 млрд руб.

Алла Чижова