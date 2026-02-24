В Чувашии возбудили уголовное дело в отношении главы Батыревского муниципального округа. Он подозревается в превышении должностных полномочий и мошенничестве при сокрытии ДТП, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

На главу Батыревского округа Чувашии возбудили дело за попытку скрыть ДТП

Фото: Пресс-служба УФСБ России по Чувашской Республике

По версии следствия, 1 февраля 2025 года чиновник во внерабочее время, управляя служебным автомобилем в селе Шыгырдан, стал участником ДТП. Чтобы скрыть свое участие и избежать затрат на ремонт, он убедил второго водителя взять вину на себя, а также привлек знакомого, который выдал себя за водителя служебной машины. Сотрудники ДПС привлекли к ответственности невиновного.

Затем, как считают следователи, подозреваемый поручил оформить фиктивные документы для страховой компании, что позволило получить выплату в 400 тыс. руб.

Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее глава Чувашии Олег Николаев пообещал, что власти при необходимости окажут содействие следствию.

Анна Кайдалова