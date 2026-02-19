В Чувашии возбуждено дело против главы муниципального образования

В отношении руководителя одного из муниципальных образований Чувашии возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев. По какой статье ведется расследование, он не уточнил.

По словам господина Николаева, правоохранительные органы «проводят необходимую работу». Он подчеркнул, что «перед законом все равны, вне зависимости от должностей и былых заслуг», а также пообещал, что власти при необходимости окажут содействие следствию.

«Никаких преждевременных оценок давать не будем — это прерогатива следственных и судебных органов. Работаем в штатном режиме»,— подчеркнул глава Чувашии в Telegram.