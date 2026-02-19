Зарплаты ИТ-специалистов в Удмуртии выросли на 45% за пять лет

За последние пять лет зарплатные предложения для ИТ-специалистов в Удмуртии увеличились на 1,4 раза. Согласно данным hh.ru, предлагаемая зарплата достигла 65,8 тыс. руб., что на 45% больше, чем пять лет назад. В то же время ожидания соискателей возросли в 2,2 раза — до 80 тыс. руб.

«В резюме кандидатов-мужчин из Удмуртии медианная ожидаемая зарплата находится на уровне 100 тыс. руб., то женщины претендуют в среднем на 65,7 тыс. руб.»,— говорится в сообщении.

При этом интерес к ИТ-сфере среди женщин продолжает расти по всей стране. Если в 2021 году на них приходилось всего 27% резюме в ИТ-сфере, то по итогам 2025 года — уже 38%. Среди молодежи соотношение полов еще более близкое: в категории 17 лет и младше на девушек-соискательниц приходится 47% ИТ-резюме (на юношей — 53%), а в категории 18-24 лет — 41% (на юношей — 59%).

Анастасия Лопатина