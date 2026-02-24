В Новосибирске запущен вагоноремонтный комплекс компании «Ремтерминал»

На территории ОЭЗ «Новосибирск» завершен первый этап проекта ООО «Ремтерминал» по строительству вагоноремонтного завода. Запущен участок отцепочного ремонта грузовых вагонов, площадка сможет ежегодно обслуживать до 3 тыс. грузовых вагонов и до 10 тыс. колесных пар. Объем инвестиций составил 100 млн руб., сообщила пресс-служба минэкономразвития Новосибирской области.

Продолжается строительство колесно-роликового участка, которое будет закончено до конца текущего года. Его проектная мощность – 5,4 тыс. вагонов и 14,4 тыс. колесных пар ежегодно. Инвестиции составят 150 млн руб.

Весь проект строительства вагоноремонтного завода оценивается в 3,5 млрд руб. Мощность составит 4,3 тыс. вагонов в год, площадь территории – 115 тыс. кв. м. Ввод предприятия планируется в 2032 году. Комплекс будет оснащен передовыми технологиями, включающими элементы «цифрового депо» и системы интеллектуального машинного зрения.

По данным Rusprofile, ООО «Ремтерминал» зарегистрировано в Коченевском районе Новосибирской области в ноябре 2024 года. В числе учредителей - Александр Кахидзе (58,5%), ООО «Тандем» (31,5%) и Владимир Герус (10%).

Лолита Белова