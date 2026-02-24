Инвестиции в завод диоксида титана в Северске оценили в 20 млрд рублей

Инвестиции в строительство завода по производству диоксида титана в Северске (Томская область) оцениваются более чем в 20 млрд руб. Реализацией проекта займется компания «Сибирский титан» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»).

«Проект буквально две-три недели назад реанимировали, финансирование найдено. В настоящий момент идет структурирование сделки с Росатомом»,— сказал на пресс-конференции заместитель губернатора Томской области по промышленности, инвестиционной политике и имущественным отношениям Василий Потемкин.

Как писал «Ъ-Сибирь», в феврале 2023 года действующий тогда замгубернатора Томской области Андрей Антонов сообщил, что «Сибирский титан» отложил начало строительства завода. Ранее планировалось запустить производство в 2024 году. В июле 2022 года инвестиции в проект оценивались в 4,5 млрд руб. Ожидается, что мощность предприятия на начальном этапе составит 10 тыс. т продукции в год, в перспективе — 30 тыс. т.

Александра Стрелкова