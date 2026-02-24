Верховный суд счел незаконным лишение прав водителя из-за ошибки с доставкой СМС

Верховный суд России отменил решения предыдущих инстанций, которые лишили женщину водительских прав из-за того, что СМС-уведомление о судебном заседании пришло на другой номер. Об этом пишет ТАСС.

Решения о лишении водительских прав приняли Адлерский районный суд Сочи и Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в ноябре 2024 года и марте 2025-го соответственно. Верховный суд постановил вернуть дело в Адлерский районный суд на новое рассмотрение.

Согласно материалам дела, полицейские задержали женщину за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Суд первой инстанции лишил водителя удостоверения на 1,5 года и выписал штраф в размере 30 тыс. руб. При этом ей не пришло уведомление о судебном заседании, на котором рассматривался вопрос о лишении прав. Адлерский районный суд постановил, что женщина намеренно не пришла на заседание. Однако позже выяснилось, что сотрудники судебной инстанции отправили СМС на другой номер телефона.