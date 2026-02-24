Panasonic продала часть бизнеса в США и Европе китайской Skyworth

Японская корпорация Panasonic пеедаст свой бизнес по продаже телевизоров в Европе и США китайской компании Skyworth. Об этом пишут Nikkei и другие СМИ со ссылкой на заявление компании. Это «всестороннее бизнес-партнерство» начнет действовать с апреля текущего года.

Фото: Maxim Shemetov / File Photo / Reuters

По условиям сделки к Skyworth перейдет бизнес по продаже телевизоров в Европе и США, включая маркетинг и логистику. О финансовых условиях соглашения не сообщается. Как пишет Nikkei, Panasonic собирается сконцентрироваться на продажах внутри Японии, а также на производстве техники более высоких ценовых сегментов.

Японские компании, когда-то доминировавшие на рынке телевизоров, все чаще выходят из этого бизнеса. Это связано с усилением конкуренции, прежде всего с китайскими компаниями. Ранее сама Panasonic существенно сократила производство в этом секторе.

В январе Sony выделила свое подразделение по производству и продаже телевизоров и домашних аудиосистем в отдельный бизнес. Он будет совместным предприятием этой японской компании и китайского производителя техники TCL Electronics Holdings.

Яна Рождественская