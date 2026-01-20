Sony отделит свой бизнес по производству телевизоров

Японская технологическая корпорация Sony выделит свое подразделение по производству и продаже телевизоров и домашних аудиосистем в отдельный бизнес. Это подразделение станет совместным предприятием, в котором 49% акций будут принадлежать Sony, 51% — китайской компании TCL Electronics Holdings, специализирующейся на производстве электроники, бытовой техники и другом.

Хотя компании объявили о договоренности уже сейчас, окончательное соглашение должно быть подготовлено к марту. Предполагается, что СП начнет работу с апреля 2027 года. Новая компания будет заниматься всеми процессами — от разработки и производства телевизоров и аудиосистем до продаж и логистики по всему миру. СП будет выпускать технику под принадлежавшими японской корпорации брендами Sony и Bravia.

Как пишет Nikkei, выделение бизнеса Sony происходит в условиях усиления конкуренции на рынке телевизоров. Китайские компании, такие как TCL, Hisense и Xiaomi, агрессивно продвигают свою продукцию в разных странах, используя преимущества масштаба и сравнительно низких издержек. Японские компании, когда-то доминировавшие на этом рынке, все чаще выходят из этого бизнеса — ранее производство телевизоров прекратили или существенно сократили такие корпорации, как Hitachi и Panasonic. Выручка соответствующего подразделения Sony в прошлом году упала на 10%. Сама японская корпорация в последнее время сконцентрировалась на другой деятельности, включая разработку игр, кинопроизводство и развитие музыкальных сервисов.

Яна Рождественская