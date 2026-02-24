Фигурист Петр Гуменник вернулся в Петербург после Олимпиады в Милане
Петербургский фигурист Петр Гуменник прилетел в Северную столицу по завершении Олимпийских игр в Милане. Спортсмена встретили поклонники, сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково.
Фото: Пресс-служба аэропорта Пулково
Болельщики вооружились плакатами, цветами и другими атрибутами, чтобы поддержать петербургского фигуриста. Представители воздушной гавани вручили Петру Гуменнику памятный подарок.
Фигурист стал шестым по итогам проката произвольной программы. Сумма баллов составила 271,21.