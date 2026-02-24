Фигурист Петр Гуменник вернулся в Петербург после Олимпиады в Милане

Петербургский фигурист Петр Гуменник прилетел в Северную столицу по завершении Олимпийских игр в Милане. Спортсмена встретили поклонники, сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково.

Болельщики вооружились плакатами, цветами и другими атрибутами, чтобы поддержать петербургского фигуриста. Представители воздушной гавани вручили Петру Гуменнику памятный подарок.

Фигурист стал шестым по итогам проката произвольной программы. Сумма баллов составила 271,21.

Татьяна Титаева