Конец зимы на Ставрополье прогнозируется с дождем, снегом и гололедом

Синоптики предупредили жителей Ставропольского края о переменчивой погоде с 24 по 26 февраля. Ожидается облачная погода с прояснениями, осадки в виде дождя, мокрого снега и снега накроют местами регион, утром возможны туман и гололед, а температура воздуха ночью опустится до -4°C, днём поднимется до +9°C.

В Ставрополе 24 февраля, во вторник, без существенных осадков, ветер восточный дует со скоростью 5–10 м/с, днем потеплеет до +6…+8°C, такой прогноз опубликовали местные метеостанции на основе данных Росгидромета. Ночью столбик термометра в краевом центре покажет 0…-2°C, жители готовятся к гололеду на дорогах, который усложнит утренние поездки, особенно в предгорных районах вроде Кисловодска и Пятигорска.

25 февраля по краю сохранится облачная погода с прояснениями, небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега выпадут местами, ночью и утром в отдельных районах возникнут туман и гололед, порывы ветра усилятся до 14 м/с, температура ночью составит -4…+1°C, днем достигнет +4…+9°C. В Ставрополе синоптики обещают сухую погоду без осадков, ночью 0…-2°C, днём +6…+8°C, это даст передышку водителям, но в селе Шпаковском или Невинномысске снег может задержаться на полях, усугубив ситуацию для аграриев. Давление воздуха колеблется около 710–722 мм рт. ст., влажность достигает 86–98%, что повышает риск простуд среди населения. Уже зафиксировали 15% рост обращений в поликлиники из-за ОРВИ на фоне сырости.

26 февраля, в четверг, Ставрополье окутает облачность, местами зарядят дождь и мокрый снег, восточный ветер разгонится до 6–11 м/с, ночью температура упадет до -3…+2°C, днём составит 0…+5°C. В Ставрополе день пройдет облачно, днём дождь сменится мокрым снегом, ночью -1…+1°C, днем +2…+4°C, гололед на тротуарах станет главной угрозой для пешеходов, МЧС края уже разослало предупреждения о возможных авариях на трассах А-157 и Р-217.

Эксперты отмечают, что февраль 2026 года в крае теплее нормы на 2–3°C, средняя температура месяца +1,5°C против климатической -1°C. Жители активно обсуждают риски для садоводства — ранние посадки под угрозой, рекомендуют мульчирование и укрытия. МЧС советует избегать поездок в туман.

