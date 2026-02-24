Доклад о проблемах ИИ вызвал снижение американских индексов

23 февраля все американские индексы снизились из-за опасений инвесторов по поводу воздействия технологий искусственного интеллекта (ИИ) на экономику. Dow Jones сократился снизился на 1,7%, S&P и NASDAQ — примерно на 1%.

Непосредственной причина сброса акций — опубликованный 22 февраля исследовательской компанией Citrini Research доклад, немедленно ставший вирусным. Авторы сделали предположение, что быстрое развитие технологий ИИ в конечном итоге окажет негативное воздействие на экономику.

Один из сценариев, описанных Citrini, предполагает, что ИИ позволит резко сократить расходы во многих секторах, это приведет к массовым увольнениям, а вслед за этим — к финансовому кризису. Кроме того, беспокойство вызывают успехи ИИ в написании кода, в частности, разработанного компанией Anthropic инструмента Claude Code. Многие опасаются, что это может вести к ухудшению финансовых показателей многих компаний-разработчиков и даже к их банкротству.

Дополнительным фактором для распродажи акций инвесторами стали новые высказывания президента США Дональда Трампа по поводу пошлин. После того как американский Верховный суд признал введенные им в прошлом году пошлины незаконными, господин Трамп заявил, что обложит новыми тарифами «весь мир», и объявил о введении 15-процентной импортной пошлины для всех стран.

Яна Рождественская