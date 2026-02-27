Мирный голос советской химии

После мировой войны все глаза обратились на химию. Знаменитый немецкий ученый Фриц Габер однажды сказал, что за один месяц можно было бы отравить газами все неприятельские армии (всего каких-нибудь 10–12 миллионов человек) и все кончилось бы благополучно к общему удовольствию воюющих…

Недавно в газетах появилась заметка о каком-то газе необычайной силы, изобретенном в Америке. Небольшая бомба, начиненная этим газом и сброшенная с аэроплана на Лондон, могла бы уничтожить все население этого города за несколько часов или даже за несколько минут.

Это их, буржуазные, газы. Наряду с ними уже имеются газы другого сорта. Газами будут удобрять поля. По мнению ученых-химиков, газ должен поднять урожайность почвы на колоссальную высоту, чтобы со временем победить голод. Химия будет орошать пески пустыни. Химия будет уничтожать вредителей. Нам, советским людям, химия нужна для строительства социализма.

Конечно, если нас затронут, то сможем дать сдачи. Но это в крайнем случае, когда других способов не будет.

Но голос советской химии — голос мирный. У нас есть мировые ученые в области химии, имена, которыми вправе гордиться мир.

Съезды химиков в Москве — съезды работников мирной химии.

