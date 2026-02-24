В Приморье загорелись 1 тыс. гектаров грязевых месторождений

В Хасанском районе Приморья начался природный пожар площадью 1 тыс. га на грязевых месторождениях. Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства. Горит сухая растительность.

Возгорание тушат 101 человек, 19 единиц техники и два квадрокоптера. Пожар начался в 4,6 км от поселка Краскино на землях лечебно-оздоровительной местности «Ясное». В региональном правительстве отметили, что это уже 22-й пожар в округе с начала 2026 года.

23 февраля на юго-западе Приморья произошло три природных пожара: в 1,5 км от села Занадворовка площадью 120 га, в районе поселков Славянка (23 га) и Провалово (14 га). Первый в 2026 году лесной пожар площадью 2 га в Приморье зарегистрировали 16 февраля в Пограничном округе.