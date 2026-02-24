Инвестиции в экономику Томской области увеличились на 15% в 2025 году

В 2025 году объем инвестиций в экономику Томской области достиг 213 млрд руб. В сравнении с 2024-м показатель вырос на 28 млрд руб. (+15%), сообщил на пресс-конференции по итогам прошлого года заместитель губернатора по промышленности, инвестиционной политике и имущественным отношениям Василий Потемкин.

По его словам, основной объем инвестиций пришелся на добычу полезных ископаемых ООО «Газпромнефть-Восток», АО «Газпром добыча Томск» и АО «Томскнефть» ВНК. Также средства были направлены на развитие обрабатывающих производств, транспортировку и хранение, обеспечение электрической энергией, деятельность по операциям с недвижимым имуществом.

«На текущий момент сформирован портфель из 197 инвестиционных проектов на общую сумму более 570 млрд руб.»,— пояснил господин Потемкин. В частности, речь идет о строительстве энергоблока с реактором на быстрых нейтронах «Брест-ОД-300» стоимостью 360 млрд руб. Кроме того, в перечень вошел проект Туганского горно-обогатительного комбината «Ильменита», который намерен увеличить производственные мощности. Объем инвестиций оценивается в 4,4 млрд руб.

Как отметил вице-губернатор, в 2025 году объем выдачи льготных займов предприятиям региона составил 195 млн руб. Ожидается, что в текущем году Фонд развития промышленности Томской области получит субсидию в размере 202,1 млн руб. Таким образом, общий объем докапитализации фонда достигнет 443 млн руб.

Александра Стрелкова