Президент Узбекистана наградил медалью спасшего ребенка петербургского дворника

Дворник Хайрулло Ибадуллаев награжден медалью «Жасорат» за спасение в Санкт-Петербурге выпавшего из окна мальчика. Указ подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Глава государства решил наградить работника ручного труда за оказанную практическую помощь и спасение жизни ребенка. Господин Мирзиёев подчеркнул, что Хайрулло Ибадуллаев проявил мужество, героизм и самоотверженность. Президент Узбекистана подчеркнул, что в тот момент соотечественник подвергнул свою жизнь и здоровье опасности.

Прежде «Ъ Северо-Запад» писал, что журналистка Маргарита Симонян сообщила о награждении дворника премией имени Тиграна Кеосаяна. Хайрулло Ибадуллаев получил миллион рублей.

Татьяна Титаева