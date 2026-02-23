Спасшему выпавшего из окна ребенка дворнику вручат премию имени Тиграна Кеосаяна

Дворник из Санкт-Петербурга, который спас выпавшего из окна мальчика, получит премию имени Тиграна Кеосаяна. Об этом в личном Telegram-канале сообщила Маргарита Симонян.

Она отметила, что работнику ручного труда вручат четвертую премию. Помощники госпожи Кеосаян свяжутся с дворником, чтобы передать ему миллион рублей.

По информации СМИ, мальчик выпал из окна, когда мать отлучилась на кухню. У несовершеннолетнего диагностировали переломы голеней, груди и закрытую черепно-мозговую травму.

Татьяна Титаева