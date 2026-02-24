Силы ПВО за два часа сбили над Россией 18 БПЛА

В период с 7:00 до 9:00 мск средства ПВО перехватили и уничтожили 18 беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ. По его данным, семь БПЛА сбили над Краснодарским краем, четыре — над акваторией Черного моря, по два — над Белгородской и Саратовской областями, по одному — над акваторией Азовского моря, Самарской и Ростовской областями.

На территории Самарской области из-за угрозы подлета БПЛА вводили режим «Ковер», он уже снят. Власти регионов атаки пока никак не прокомментировали. В течение ночи средства ПВО уничтожили 79 БПЛА над семью российскими регионами.