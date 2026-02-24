Силы ПВО за ночь сбили над Россией 79 БПЛА

В период с 23:00 мск 23 февраля до 7:00 24 февраля средства ПВО перехватили и уничтожили 21 беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. По его данным, по 15 БПЛА сбили над Краснодарским краем и акваторией Черного моря, 11 — над Крымом, девять — над акваторией Азовского моря, пять — над Саратовской областью, по одному — над Адыгеей, Курской и Ростовской областями.

В Белгородской области в поселке Борисовка при детонации беспилотника пострадал мужчина. Он госпитализирован с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями лица и руки. В Ростовской области отразили атаку в Каменском и Неклиновском районах, обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.