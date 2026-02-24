Недоброжелателям семьи погибшего мальчика из Петербурга пригрозили уголовным делом

Защитник семьи Тифитулиных, юрист Никита Сорокин пригрозил недоброжелателям уголовным делом. Он пожаловался на группу хейтеров, которые устроили травлю петербуржцам.

В личном Telegram-канале господин Сорокин уточнил, что сперва недоброжелатели объединились для помощи в поисках пропавшего мальчика, а потом взяли курс на уничтожение его семьи. Начав с информационных вбросов и клеветы, хейтеры дошли до разжигания ненависти в отношении родителей мальчика.

Теперь участники закрытого Telegram-канала используют факт возбуждения уголовного дела в отношении матери несовершеннолетнего для формального обоснования организованной ими травли. Никита Сорокин уверен, что эти действия уже вышли за правовые и человеческие рамки, дошли до физического преследования.

«Я хочу сделать юридическое предупреждение всем участникам группы хейтеров: ваши персональные данные установлены. Ваши действия подпадают под ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Санкции данной части статьи предусматривают лишение свободы на срок от 3 до 6 лет»,— подчеркнул господин Сорокин.

Татьяна Титаева