Семье убитого мальчика предоставили временное жилье в Петербурге

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга предоставила семье Тифитулиных временное жилье для ремонта в их квартире. Пока она абсолютно пустая, сообщил защитник семьи Никита Сорокин в Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал юриста-правозащитника Никиты Сорокина

Тифитулины договорились с АНО «Спаси Жизнь» о покупке мебели. Часть будет доставлена с места жительства, более удобную для переезда приобретут. Семья с юристом также решили принять от районной администрации помощь с ремонтом.

Господин Сорокин прокомментировал вопрос об ограничении или лишении родительских прав. В КЦСОНе Красносельского района заявили, что пока эта тема на повестку не ставится, сотрудники видят задачу в оказании помощи семье и поддержке ее в тяжелой жизненной ситуации.

«Кроме того, после решения нескольких юридических моментов удалось поставить семью в очередь как нуждающуюся в улучшении жилищных условий. Появилась возможность получить новое жилье»,— добавил юрист.

Прежде стало известно, что в отношении матери погибшего мальчика возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию, сопряженном с жестоким обращением (ст. 156 УК РФ).

Татьяна Титаева