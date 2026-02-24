В Удмуртии врачи спасли женщину с опухолью, возникшей после укуса медузы

Нейрохирурги Удмуртии успешно прооперировали 70-летнюю женщину от опухоли, возникшей после укуса медузы. Образование — шваннома — выросло из нервной ткани пациентки и могло привести к утрате подвижности ноги. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии

«Два года назад во время поездки на море ее ужалила в ногу медуза. Вскоре на месте укуса начала расти болезненная опухоль - любое прикосновение к ране вызывало резкую боль»,— указывается в релизе. Амбулаторное лечение при этом не помогло и потому было принято решение о хирургическом вмешательстве.

Операция длилась 2,5 часа. Ее провела врач-нейрохирург Первой РКБ Екатерина Аристова. Она вырезала опухоль из нервной оболочки с полной сохранностью нервов. Сейчас пациентка восстанавливается, боль в ноге ушла, и она может самостоятельно передвигаться.

«Шваннома — это достаточно редкая патология. Она встречается в 5% случаев всех опухолевых процессов. Опасна она тем, что может привести к нарушению двигательной функции и инвалидизации. Кроме этого, в попытке заглушить болевой синдром приемом анальгезирующих препаратов у пациента могут возникнуть побочные осложнения»,— пояснила Екатерина Аристова.

Напомним, за 2025 год, по сравнению с 2024-м, в Удмуртии было выявлено на 16,2% меньше злокачественных образований. При этом 63% случаев обнаружены на ранних стадиях.

Владислав Галичанин