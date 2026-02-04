Число выявленных злокачественных новообразований в Удмуртии снизилось на 16,2%

Почти 6,2 тыс. злокачественных новообразований выявили у жителей Удмуртии в 2025 году, что на 16,2% меньше, чем в 2024-м. Как сообщает пресс-служба минздрава республики, 63% случаев обнаружены на ранних стадий. Всего под наблюдением онкологов находятся 48,5 тыс. пациентов.

Как сравнил «Ъ-Удмуртия», год к году показатель выявляемости рака на ранних стадиях увеличился на 3 процентных пункта. Число пациентов под наблюдением онкологов выросло на 2 тыс. человек.

Самое распространенное онкологическое заболевание в Удмуртии — рак кожи (плоскоклеточный рак и меланома), рассказала внештатный специалист минздрава республики по онкологии Светлана Лысанова. Далее находятся колоректальный рак, злокачественные новообразования предстательной и молочной желез, болезни желудка.

«Надо понимать, что на пустом месте злокачественное новообразование не возникает, ему всегда предшествует нелеченный воспалительный процесс. Если у человека есть хронические заболевания, например, легких или желудка, ему обязательно нужно регулярно проходить профилактические обследования и диспансеризацию для того, чтобы контролировать свою болезнь и вовремя заметить тревожные симптомы»,— отметила Светлана Лысанова.

В числе основных факторов риска развития рака — неправильный образ жизни, алкоголь и курение, избыточная масса тела, стресс, отказ от грудного вскармливания и злоупотребление ультрафиолетовым излучением. Жителям с наследственной предрасположенностью к какому-то виду рака рекомендовано проходить профилактические обследования.